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19:30, 11 ноября 2022 года Снег с городских улиц будут вывозить на территорию аэропорта «Южный» Зима не за горами, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» завершает подготовку к обильным снегопадам. Как и в прошлом году, кубометры снега с городских улиц будут сгружать на территории аэропорта «Южный»





Весной, когда необходимости вывозить снег уже не будет, «Спецавтобаза» наведет порядок на территории аэропорта и освободит его от мусора, оставшегося после таяния.



Сообщает Администрация города.





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