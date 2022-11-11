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21:59, 11 ноября 2022 года «Коротко о главном» «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия 1».





- Его имя навечно вписано в историю Орловщины. Сегодня, в День Воинской Славы России в Орле открыли памятную доску, посвященную Егору Канатникову. Юный танкист погиб, защищая интересы нашей страны.



- Память и знание истории своей Родины - как основа патриотического воспитания. В Орле состоялся молодежный форум.



- Русский солдат непобедим. Известно его имя и когда все произошло. Попробуем понять, что двигало героем.



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