В Орле установят новые дождеприемники

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9:16, 12 ноября 2022 года
В Орле установят новые дождеприемникиВ городе продолжается благоустройство ливневой канализации. Проблема с местами скопления осадков уже решена возле главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева и на пересечении улиц Октябрьской и Ломоносова.
Установка новых дождеприемных колодцев предусмотрена на ул. Комсомольской в районе бывшего кинотеатра «Октябрь», в Пищевом переулке в районе Комсомольской ВЗУ, между домами №№139 и 151 по Московскому шоссе с дальнейшим подключением в сеть по ул. Бурова.
Дополнительные колодцы также появятся на ул. Героев Пожарных между домами №76 и №72, между домами №1 и №1 по ул. Картукова. Решится проблема и в месте скопления воды у Медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева на ул. Тургенева.
Новый колодец будет также установлен на месте провала в сетях по ул. Революции в комплексе с заменой трубопровода.
Сообщает администрация города Орла
Вести-Орёл