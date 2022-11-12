В Орле установят новые дождеприемники

В городе продолжается благоустройство ливневой канализации. Проблема с местами скопления осадков уже решена возле главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева и на пересечении улиц Октябрьской и Ломоносова.

Дополнительные колодцы также появятся на ул. Героев Пожарных между домами №76 и №72, между домами №1 и №1 по ул. Картукова. Решится проблема и в месте скопления воды у Медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева на ул. Тургенева.

Новый колодец будет также установлен на месте провала в сетях по ул. Революции в комплексе с заменой трубопровода.



Сообщает администрация города Орла