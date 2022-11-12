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9:24, 12 ноября 2022 года

В селе Моховое посадили аллею из 200 вечнозелёных деревьев

Об этом сообщили в Управлении лесами Орловской области.


Работники Новосильского лесничества приняли участие в озеленении села Моховое Новодеревеньковского района.
 
Вместе с местными жителями была высажена аллея из 200 вечнозелёных хвойных деревьев - сосны обыкновенной и псевдотсуги Мензиса (вечнозелёное хвойное дерево, вид рода Псевдотсуга (Pseudotsuga) семейства Сосновые).

Сообщает Правительство Орловской области.
 



Александра Бахтина
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