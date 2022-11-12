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9:35, 12 ноября 2022 года В Орловской области выросла заболеваемость энтеровирусными инфекциями Зафиксировано два групповых очага - в детсаду и школе





В Орловской области отмечается рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В рост она пошла в последние три месяца, сообщает региональный Департамент здравоохранения.



Такого рода инфекции зачастую распространяются в групповых очагах. Так, с августа по ноябрь, в регионе их было выявлено два: один в детском саду, другой в школе. Один случай группового заражения произошел в конце лета, другой в октябре.



- Вспышки энтеровирусных инфекций происходят ежегодно, и в наших широтах пик заболеваемости приходится на конец лета – начало осени, когда люди возвращаются из мест массового отдыха. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 4,5 раза. Подобный рост – это тенденция не только нашего региона, но и остальных субъектов страны , - рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.



Специалисты отмечают, что одной из причин такой статистикаи могло стать снятие ограничений по коронавирусу.









Ольга СУПОНЕВА





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