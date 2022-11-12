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10:00, 12 ноября 2022 года 17 семей получили помощь от Троицкого храма Орла Центр защиты материнства и детства «Семья» при Свято-Троицком храме города Орла подвел итоги своей социальной работы в октябре. Центр помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





Благодаря активной поддержке и заботе жертвователей в прошедшем месяце помощь получили 17 семей. Нуждающихся обеспечили продуктами, бытовой химией и обувью. Дети получили одежду, развивающие игры и подгузники. Помощь оказали и беженцам. В октябре в центр обратились две нуждающиеся семьи из Мариуполя, которым передали продукты, одежду и средства гигиены. Подопечным, которые сегодня болеют, волонтеры «Семьи» доставили лекарства.



Сообщает: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Поддержать социальные проекты Центра защиты материнства и детства «Семья» может каждый желающий.





Александра Бахтина





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