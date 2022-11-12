17 семей получили помощь от Троицкого храма Орла

|Главная » Новости
10:00, 12 ноября 2022 года
17 семей получили помощь от Троицкого храма ОрлаЦентр защиты материнства и детства «Семья» при Свято-Троицком храме города Орла подвел итоги своей социальной работы в октябре. Центр помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Благодаря активной поддержке и заботе жертвователей в прошедшем месяце помощь получили 17 семей. Нуждающихся обеспечили продуктами, бытовой химией и обувью. Дети получили одежду, развивающие игры и подгузники.
Помощь оказали и беженцам. В октябре в центр обратились две нуждающиеся семьи из Мариуполя, которым передали продукты, одежду и средства гигиены.
Подопечным, которые сегодня болеют, волонтеры «Семьи» доставили лекарства.
Поддержать социальные проекты Центра защиты материнства и детства «Семья» может каждый желающий.
Сообщает: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Александра Бахтина