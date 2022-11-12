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10:20, 12 ноября 2022 года Ливенский экипаж #19team (тим) уже прибыл в Астрахань Там пройдет финал Кубка России по ралли-рейдам баха «Астрахань».





Напомним наши спортсмены, перед заключительным этапом, являются лидерами общего зачёта.



Об этом сообщает телеграм канал ПРИНТ-ТВ Ливны.

Фото: ПРИНТ-ТВ Ливны.









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