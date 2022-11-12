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19:00, 12 ноября 2022 года Ремонт Красного моста в Орле продолжится при минусовой температуре Планируется, что с 15 ноября к реконструкции подключатся еще три десятка человек





Рабочие бригады, реконструирующие Красный мост Орла, усилятся. К ремонту подключится еще три десятка человек с 15 ноября.



Такую информацию озвучил замдиректор фирмы-подрядчика, занимающейся реконструкцией главной городской переправы, Андрей Горевских. Также он отметил, что работа не остановится и при минусе: процесс продуман, закуплены генераторы, укрывной материал. С учетом наступления холодного сезона составлен график.



Сейчас на Красном мосту трудится больше сотни рабочих.





Ольга СУПОНЕВА





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