Каждый сможет оставить посылку для участников СВО

На этих выходных, 12 и 13 ноября, на ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной» вновь будут развернуты палатки, где каждый желающий сможет оставить посылку для участников СВО.

Что можно принести нашим бойцам? Предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее бельё, термобельё, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и т.д.



Вы также можете принести памятный подарок, например, письмо с добрыми и теплыми пожеланиями!

Точки сбора:

• ул. Приборостроительная в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00;

• Комсомольская площадь в субботу с 7.00 до 15.00.

Ориентиром будет палатка с тематическим баннером



Об этом сообщает Администрация города Орла.