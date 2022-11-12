суббота 12.11.2022 16:34:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:33, 12 ноября 2022 года

Каждый сможет оставить посылку для участников СВО

На этих выходных, 12 и 13 ноября, на ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной» вновь будут развернуты палатки, где каждый желающий сможет оставить посылку для участников СВО.


Что можно принести нашим бойцам? Предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее бельё, термобельё, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и т.д. 

Вы также можете принести памятный подарок, например, письмо с добрыми и теплыми пожеланиями!
 
 Точки сбора:
• ул. Приборостроительная в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00;
• Комсомольская площадь в субботу с 7.00 до 15.00. 
Ориентиром будет палатка с тематическим баннером 

Об этом сообщает Администрация города Орла.



Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.