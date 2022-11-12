Неработающие мамы из Орла смогут оформить пособия онлайн

Подать заявку на выплаты по беременности и родам возможно через «Госуслуги»

У неработающих орловчанок, ожидающих пополнение, появилась возможность оформить пособия по беременности и родам в режиме онлайн. Подать заявку можно через портал «Госуслуги».



Новый сервис уже стал доступен. Какие именно категории орловчанок имеют право на меру поддержки, рассказали в региональном отделении ПФР.



- Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, - пояснили в учреждении.



Чтобы подать заявку, нужно подтвердить персональные данные на

«Госуслугах» и выбрать способ получения выплат. В течение 10 дней с этого момента будет принято решение о назначении пособий.







