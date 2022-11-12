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19:30, 12 ноября 2022 года

Неработающие мамы из Орла смогут оформить пособия онлайн

Подать заявку на выплаты по беременности и родам возможно через «Госуслуги»


У неработающих орловчанок, ожидающих пополнение, появилась возможность оформить пособия по беременности и родам в режиме онлайн. Подать заявку можно через портал «Госуслуги».

Новый сервис уже стал доступен. Какие именно категории орловчанок имеют право на меру поддержки, рассказали в региональном отделении ПФР.

 Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, - пояснили в учреждении.

Чтобы подать заявку, нужно подтвердить персональные данные на «Госуслугах» и выбрать способ получения выплат. В течение 10 дней с этого момента будет принято решение о назначении пособий. 




Ольга СУПОНЕВА
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