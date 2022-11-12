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11:09, 12 ноября 2022 года В арт-пространстве «Культурист» пройдет лекция о трендах в дизайне 12 ноября в арт-пространстве «Культурист» пройдет лекция о трендах в дизайне. Проведет ее Даниил Бредихин — руководитель дизайн-студии Bred Ideas. Он разберет тренды, используя свой кейсы.





Мероприятие отлично подойдёт представителям творческих специальностей: дизайнеров, иллюстраторов, проджект-менеджеров, создателей сайтов, маркетологов и всех, кто хочет разбираться в трендах дизайна.

12 ноября, в 14.00, арт-пространство «Культурист» (ул. Ленина, 1, цокольный этаж). Вход бесплатный, но нужна предварительная запись.



Сообщает Администрация города Орла.







Александра Бахтина





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