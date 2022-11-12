Глава Малоархангельского района доставил груз бойцам СВО

В посылку вошли печи буржуйки, о которых просили ребята. Кроме того, большой набор продуктов питания, порядка 1,5 тонны медикаментов, батарейки, влажные салфетки, носки и стельки, перчатки, футболки, шапки, термобелье, нижнее белье и многое другое. В общей сложности получилось 5 тонн.



Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков в соц.сетях.

Видео: Телеграм канал губернатора Андрея Клычкова.