Глава Малоархангельского района доставил груз бойцам СВО

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11:30, 12 ноября 2022 года
Глава Малоархангельского района доставил груз бойцам СВОВ посылку вошли печи буржуйки, о которых просили ребята. Кроме того, большой набор продуктов питания, порядка 1,5 тонны медикаментов, батарейки, влажные салфетки, носки и стельки, перчатки, футболки, шапки, термобелье, нижнее белье и многое другое. В общей сложности получилось 5 тонн.
Военнослужащие также обратились с просьбой в приобретении дополнительного квадрокоптера. В этом подразделении работает разведгруппа, в том числе благодаря дронам им удается ещё более эффективно разведывать местность и выполнять поставленные задачи. Техника сегодня равно сохраненные жизни, покупка боевых гаджетов в приоритете. Все это хорошо понимают, поэтому малоархангельцы совместными усилиями с местным бизнесом купили коптер ребятам.
Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков в соц.сетях.
Видео: Телеграм канал губернатора Андрея Клычкова.
Александра Бахтина