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20:00, 12 ноября 2022 года В Орле под суд пойдет мошенник, наживавшийся на доверии пенсионеров Преступная группа использовала схему "ваш родственник попал в беду"





Перед лицом правосудия в Орле предстанет мошенник, наживавшийся на доверии пожилых людей. Трое пенсионеров лишились 400 тысяч рублей, поверив дистанционным аферистам. Преступники действовали по отработанной схеме: "ваш родственник попал в беду".



Аферист звонил своим жертвам, используя номера телефонов из слитых баз, и рассказывал, что близкие родственники тех устроили ДТП с пострадавшими. Якобы им грозит уголовное преследование, но вопрос можно решить, заплатив. Сердобольные пенсионеры так переживали за детей и внуков, что отдавали свои сбережния, лишь бы помочь. Только потом выяснялось, что никаких ДТП и не было. Полиции удалось раскрыть мошенническую схему, задержав пришедшего за деньгами афериста с поличным.



- Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при попытке мошенническим путем получить от местной жительницы 200 тысяч рублей. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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