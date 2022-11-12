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12:00, 12 ноября 2022 года Продолжается строительство самой большой городской школы на ул. Зеленина Над строительством самого главного объекта нацпроекта «Образование» в Орле трудятся порядка 250 человек и 10 единиц спецтехники.





Главная задача на осень выполнена – тепловой контур здания закрыт. Теперь бригады ООО «Техспецкомплект» работает над интерьером. Уже уложена керамогранитная плитка на полах, а стены всех этажей облицованы керамической плиткой. Завершена кладка облицовочным кирпичом первого этажа по всему периметру здания. Масштабные работы продолжаются и на прилегающей территории. Для защиты кабеля МТС уложены полиэтиленовые трубы, установлены кабельные колодцы. Устроена ливневая канализация, в том числе смонтированы смотровые, дождеприемные и перепадные колодцы. Идет монтаж ограждения по периметру.



Сообщает Администрация города Орла.

Фото: Администрация города Орла.





Александра Бахтина





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