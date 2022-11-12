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12:30, 12 ноября 2022 года В детском саду № 47 в отряд "Орлята" приняли 26 мальчишек и девчонок Это первая ступень на пути к вступлению в ряды кадетов.





Родители, педагоги и воспитатели разделили торжество момента: дети произнесли слова клятвы и получили специальную синюю форму с беретом. Во все времена звание кадета было почётным. На Орловщине это движение развивается уже больше двадцати лет. В областном центре и некоторых районах созданы специализированные классы, а в 79-ом детском саду 9 лет существует отряд "Спасарики".





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