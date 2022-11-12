Погода обещает побаловать жителей Орла солнцем 13 ноября

Однако продолжить бушевать порывистый ветер

В воскресенье 13 ноября в Орле, по прогнозам метеорологов, выглянет долгожданное солнце. Однако мягкой погоды ждать горожанам не стоит. Публикуем подробный прогноз.



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Гидрометцентра России, в городе завтра переменная облачность. Осадков не ожидается ни в ночное, ни в дневное время. Температуру вохдуха на уровне +7..+9 градусов, атмосферное давление 746 мм рт.ст. При этом продолжит бушевать порывистый ветер северо-западного направления. Его порывы в среднем достигнут 7 м/с, а местами будут и быстрее.



По предварительному прогнозу, на будущей неделе температурные значения уйдут в минус, пойдет снег.