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21:00, 12 ноября 2022 года

Погода обещает побаловать жителей Орла солнцем 13 ноября

Однако продолжить бушевать порывистый ветер


В воскресенье 13 ноября в Орле, по прогнозам метеорологов, выглянет долгожданное солнце. Однако мягкой погоды ждать горожанам не стоит. Публикуем подробный прогноз.

По сообщению Гидрометцентра России, в городе завтра переменная облачность. Осадков не ожидается ни в ночное, ни в дневное время. Температуру вохдуха на уровне +7..+9 градусов, атмосферное давление 746 мм рт.ст. При этом продолжит бушевать порывистый ветер северо-западного направления. Его порывы в среднем достигнут 7 м/с, а местами будут и быстрее.

По предварительному прогнозу, на будущей неделе температурные значения уйдут в минус, пойдет снег. 


Ольга СУПОНЕВА
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