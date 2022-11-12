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13:00, 12 ноября 2022 года Ремонт музея изобразительных искусств Если вы планировали визит в орловский музей изобразительных искусств, то его придется отложить. Посещение временно приостановлено. Причина - ремонт фасада музея.





На замену оконных блоков и проведение ремонта здания выделено почти 14 млн рублей. Кроме того сейчас в музее идут работы по обследованию строительных конструкций. Всего в этом году на капитальный ремонт учреждений культуры в регионе выделено 63 млн рублей. Деньги пойдут на преображение 7 объектов в 7 муниципальных образованиях. Это два музея, две детских школы искусств и 3 сельских дома





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