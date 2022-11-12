Ограждения Тургеневского моста в Орле заменят к середине января

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12:02, 12 ноября 2022 года
Ограждения Тургеневского моста в Орле заменят к середине январяИзготовитель дает пятилетнюю гарантию на конструкцию
В Орле продолжается демонтаж старых и установка новых элементов ограждения на Тургеневском мосту. Полностью обновить секции подрядчик должен к середине января.
Об этом рассказал мэр Юрий Парахин. Он отметил, что изготавливается новая ограда на орловском предприятии, производитель дает гарантию сроком на пять лет.
- До конца следующей недели на Тургеневском мосту появится еще одна бригада, она начнёт монтаж-демонтаж со стороны Заводского района. К концу ноября участок, который ближе к Александровскому мосту, должен быть завершен, - отметил мэр.
Выполнить все монтажные работы из-за погоды в этом году не удастся. До весны элементы ограды останутся на металлических конструкциях, после холодов их зальют бетоном, покраска тоже будет ждать весны, что продиктовано техникой работ.
Ольга СУПОНЕВА