Ограждения Тургеневского моста в Орле заменят к середине января

Изготовитель дает пятилетнюю гарантию на конструкцию

В Орле продолжается демонтаж старых и установка новых элементов ограждения на Тургеневском мосту. Полностью обновить секции подрядчик должен к середине января.



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