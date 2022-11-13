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10:00, 13 ноября 2022 года

Отремонтированный за 6 миллионов ДК откроется в орловском селе Моховое

Обновить экстерьер и интерьер дома культуры удалось в рамках нацпроекта «Культура»


Для жителей села Моховое в скором времени распахнет двери обновленный дом культуры. ДК в орловском селе удалось капитально отремонтировать в рамках национального проекта «Культура».

Работа обошлась в 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Правительства. В итоге местные жители - а посещает ДК около 80% населения - получили здание со свежевыкрашенными стенами, новым полом и потолками, отоплением. Зрительный зал стал современным и удобным, гостей будут ждать новые сцена и кресла. 

Официально откроется дом культуры в ближайшее время, в рамках Дня села. 


Ольга СУПОНЕВА
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