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10:00, 13 ноября 2022 года Отремонтированный за 6 миллионов ДК откроется в орловском селе Моховое Обновить экстерьер и интерьер дома культуры удалось в рамках нацпроекта «Культура»





Для жителей села Моховое в скором времени распахнет двери обновленный дом культуры. ДК в орловском селе удалось капитально отремонтировать в рамках национального проекта «Культура».



Работа обошлась в 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Правительства. В итоге местные жители - а посещает ДК около 80% населения - получили здание со свежевыкрашенными стенами, новым полом и потолками, отоплением. Зрительный зал стал современным и удобным, гостей будут ждать новые сцена и кресла.



Официально откроется дом культуры в ближайшее время, в рамках Дня села.





Ольга СУПОНЕВА





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