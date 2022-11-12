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13:30, 12 ноября 2022 года

В парке Победы прошла патриотическая акция «Мы Вместе»

В главном парке Орла состоялся уже знакомый горожанам митинг-концерт «Мы Вместе» в поддержку проведения специальной военной операции. В мероприятии принимали участие трудовые коллективы, школьники, студенты вузов и сузов, жители и гости Орла, всего – 5,3 тыс. человек.


Патриотическое настроение и любимые народные и авторские песни и танцы собравшимся дарили лучшие местные творческие коллективы КДЦ «Металлург», ансамбля танца «Славица», Орловского областного центра народного творчества и артисты других районов Орловщины.
 
Наши земляки, не щадя своей жизни, приближали Победу над фашистами в Великую Отечественную войну, героически выполняли свой долг, участвуя в современных локальных войнах и конфликтах. Сегодня, когда против нас вражески настроен коллективный Запад, россиянам как никогда важны единство, уверенность и стойкость. Через новые испытания, через дым и пламя сражений вновь идёт русский солдат, заслонив собой свой народ, своих братьев и сестер Донбасса, круша неонацистов.

Сообщает Администрация Орла.
Фото: Администрация Орла.



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