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14:00, 12 ноября 2022 года Дано поручение сформировать запас лекарств Регионам РФ дано поручение сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на 4 месяца





Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаила Мурашко. По его словам, наблюдаются задержки в поставках в Россию зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.





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