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14:30, 12 ноября 2022 года Орловские полицейские нашли 15-летнюю девушку, ушедшую из дома Девушка была в городе Карачев Брянской области.





Несколько дней назад в ОП № 3 (по Северному району) городского УМВД обратился отец девушки с заявлением о том, что 15-летняя дочь днем ушла гулять, а потом не вернулась домой. Сначала она выходила на связь по телефону, но к вечеру отключила гаджет. Участвовали в поисках девушки и волонтеры из общественных организаций. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 3 совместно с коллегами из УУР регионального УМВД нашли 15-летнюю девушку. Она находилась в городе Карачев Брянской области. Полицейские доставили подростка в город Орел. Сообщает Пресс-служба УМВД России по Орловской области





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