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15:00, 12 ноября 2022 года
В региональном УМВД будет работать еще один телефон доверияВ рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» в региональном УМВД будет работать еще один телефон доверия.
Звонки правового характера будут принимать с 14 по 18 ноября 2022 года.
Всероссийская акция «День правовой помощи детям» стала традиционной. Она проводится ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 №324- ФЗ «О бесплатной юридической помощи» с 2013 года.
В целях правового информирования детей и подростков и оказания им юридической помощи в УМВД России по Орловской области в период с 14 по 18 ноября 2022 года будет организована работа детского телефона доверия.
Звонки будут приниматься отдела по телефону 40-01-32
в рабочее время (с 9.00 до 18.00 часов).
Пресс-служба УМВД России по Орловской области
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