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15:30, 12 ноября 2022 года В Орле стартует чемпионат Орловской области по бадминтону Соревнования продлятся два дня.





Начало игр – в 10:00. Медали будут разыграны во всех категориях – парных, смешанных парных и одиночных. По традиции турнир пройдет на площадке Легкоатлетического манежа





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