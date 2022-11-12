В Орле пройдут соревнования по танцевальному спорту

Любителей зажигательных ритмов ждут на открытом Кубке Орловской области по танцевальному спорту.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие как совсем юные спортсмены, так и ребята постарше. Увидеть мастерство орловских спортсменов можно будет с самого утра в спорткомплекса на Кромском шоссе.

В Орле пройдёт Кубок России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования стартуют 15 ноября. Это не первый турнир подобного уровня. Орёл уже принимал схватки Чемпионата и Первенства страны.