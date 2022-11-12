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16:33, 12 ноября 2022 года Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы Альшань - меньше, чем в двадцати километрах от Орла. Несмотря на близкое соседство с шумным городом, тут - оазис тишины и спокойствия. В центре села - церковь Благовещения Пресвятой Богородицы











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