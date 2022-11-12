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17:00, 12 ноября 2022 года "Память говорит. Нет фашизму" Что такое - патриотизм? Как воспитать любовь к Родине? Эти вопросы сегодня в центре внимания третьего молодежного патриотического форума.





Он называется "Память говорит. Нет фашизму" и приурочен к Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Организаторы масштабной встречи - палата молодых законадателей при Совете Федерации. .





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