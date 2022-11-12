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17:36, 12 ноября 2022 года В Орле создаётся отряд территориальной обороны Тренировки проводят инструкторы учебно-тактического центра "Вятич". Условия приближены к реальным: слышны и взрывы, и стрельба. Так лучше отрабатывается боевой опыт. Учат - участники СВО. На одной из тренеровок побывала наша съёмочная группа.











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