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12:06, 13 ноября 2022 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков посещает бойцов в воинских частях Губернатор поделился видеозаписью встречи с мобилизованными земляками





Посещение воинских частей, в которых сейчас проходят службу мобилизованные орловцы, продолжает губернатор Андрей Клычков. Глава области общается с призванными земляками, узнает об их нуждах, передает посылки с родной земли. Он поделился видеозаписью встречи.



- Орловская область - земля настоящих патриотов, людей добрых сердцем и крепких духом. Спасибо им за смелость и мужество, мы гордимся нашим народом. Остается только пожелать – скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми! Орловщина и вся Россия с вами, друзья! Наши орлы готовы выполнять любые поставленные задачи! Чувствуется боевой настрой и нацеленность на победу, - написал Андрей Клычков в своем телеграм-канале.



Сегодня, 13 ноября, глава области продолжает свою поездку. Он обещал рассказать все подробности жителям, когда она будет завершена.











Ольга СУПОНЕВА





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