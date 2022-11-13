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12:24, 13 ноября 2022 года Снегопады, штормовой ветер и мороз ожидаются в Орловской области Синоптики прогнозируют похолодание





Погода в Орле и области на будущей рабочей неделе изменится. Плюсовые температуры сменятся минусом, пойдет снег, сопровождаемый шквалистым ветром. Рассказываем, каких капризов природы ожидать жителям с 14 по 18 ноября.



Первые рабочие дни отметятся плюсовыми температурами. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник 14 ноября +2..+3 градуса на термометрах, переменная облачность и без осадков. В ночь на вторник 15 ноября ударит мороз: столбики термометров опустятся до -3. В светлое время до +1, пасмурно, без осадков.



В дальнейшем тенденция к похолоданию продолжится. И если в среду 16 ноября от -1 до 0 градусов и снег, переходящий в дождь, то в четверг 17 ноября придет раньше срока зима. В этот день ожидается устойчивая морозная погода -5..-3 градуса, снегопады и днем и ночью. Их принесет шквалистый ветер с севера. Похожая погода сохранится и в пятницу 18 ноября : на термометрах -6..-4, метеорологи прогнозируют снова снегопады и ветра.



По предварительному прогнозу, тенденция к похолоданию сохранится и в будущие выходные.











Ольга СУПОНЕВА





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