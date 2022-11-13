воскресенье 13.11.2022 17:45:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:24, 13 ноября 2022 года

Снегопады, штормовой ветер и мороз ожидаются в Орловской области

Синоптики прогнозируют похолодание


Погода в Орле и области на будущей рабочей неделе изменится. Плюсовые температуры сменятся минусом, пойдет снег, сопровождаемый шквалистым ветром. Рассказываем, каких капризов природы ожидать жителям с 14 по 18 ноября.

Первые рабочие дни отметятся плюсовыми температурами. По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник 14 ноября  +2..+3 градуса на термометрах, переменная облачность и без осадков. В ночь на вторник 15 ноября ударит мороз: столбики термометров опустятся до -3. В светлое время до +1, пасмурно, без осадков.

В дальнейшем тенденция к похолоданию продолжится. И если в среду 16 ноября от -1 до 0 градусов и снег, переходящий в дождь, то в четверг 17 ноября придет раньше срока зима. В этот день ожидается устойчивая морозная погода -5..-3 градуса, снегопады и днем и ночью. Их принесет шквалистый ветер с севера. Похожая погода сохранится и в пятницу 18 ноября : на термометрах -6..-4, метеорологи прогнозируют снова снегопады и ветра. 

По предварительному прогнозу, тенденция к похолоданию сохранится и в будущие выходные. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.