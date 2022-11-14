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8:55, 14 ноября 2022 года В "Орловском полесье" обнаружили детали самолета времен войны Работали в национальном парке поисковики отряда «Память» из города Стрежевой.





Она нашли деталь обшивки с предполагаемым номером самолета ЛИ -2, который, предположительно, в 1941 году не вернулся с боевого задания . Находка в ближайшее время отправится к экспертам на исследование.





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