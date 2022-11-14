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9:09, 14 ноября 2022 года На передовую из Орла повезли посылки для бойцов Необходимые вещи и приветы с родины передаст военнослужащим мэр Юрий Парахин





Очередной груз из Орловской области отправлен на передовую и в учебные части. Посылку весом более чем в пять с половинной тонн отправили из областного центра.



Груз доставят в учебные центры Смоленской области и непосредственно в зону действий СВО, в Донецкую народную республику.



Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, сопровождает посылку на передовую мэр Юрий Парахин. Силами неравнодушных горожан и предпринимателей удалось удалось собрать всего за 12 дней 5,7 тонн груза. Написали орловцы и письма бойцам.Сегодня автомобили будут в точках назначения, а к середине недели вернутся с весточками от военнослужащих.











Ольга СУПОНЕВА





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