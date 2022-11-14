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9:40, 14 ноября 2022 года

Литературная прогулка по Орлу в библиотеке им. И. А. Бунина

18 ноября 2022 года в 15.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится 313-е заседание клуба «Орловский библиофил».


Членов клуба ждет увлекательная литературная прогулка по Орлу с председателем правления Орловской областной организации Союза писателей, доктором филологических наук Алексеем Кондратенко.
 
У Орла сложилась своя литературная история и своя литературная география. Улицы и площади города хранят память о многих классиках русской литературы. Всех желающих приглашают прогуляться вслед за знаменитостями по старинным улочкам исконно русского города, где прошло их детство и юность, о которых они вспоминали в дни славы и дни скитаний на чужбине.



Александра Бахтина
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