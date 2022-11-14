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9:50, 14 ноября 2022 года

Жители Залегощенского района активно участвуют в сборе помощи мобилизованным землякам

В Залегощенском районе среди односельчан организовали работу по формированию гуманитарного груза жительницы села Архангельского Светлана Петрухина и Наталья Федотова


Как пишет газета «Маяк», земляки активно откликнулись на их призыв. Собранные средства пошли на приобретение необходимых мобилизованным вещей: термобелья, обмундирования, медикаментов, обуви. На 13 тыс. рублей закупили теплые носки для солдат.
 
В селе Сетуха центром сбора помощи для военнослужащих стала Сетушинская основная общеобразовательная школа. Активистки Ирина Шеина и Любовь Володина организовали сбор денежных средств для поддержки земляков, призванных на военную службу во время частичной мобилизации. Часть средств передали семьям мобилизованных ребят на приобретение одежды и необходимого оборудования, остальные – в пункт сбора помощи Залегощенской районной администрации.



Александра Бахтина
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