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10:00, 14 ноября 2022 года

В Ливнах досрочно благоустроена еще одна дворовая территория

Более 1 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено на благоустройство дворовой территории на ул. Октябрьской, д. № 5б


В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ по второму  этапу был запланирован на период с 15  марта по 4 августа 2023 года. В связи с дополнительным выделением денежных средств из Дорожного фонда Орловской области появилась возможность сдать объект  в текущем году.
 
Проведен  ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона.
 
Установлены урны,  скамейки,  полусфера. Смонтированы  светильники. 
 
Как сообщает «Ливенская газета», специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль используемых дорожно-строительных материалов (щебень, асфальтобетон). Выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов. Срок гарантии качества  составляет 4 года на все виды работ.



Александра Бахтина
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