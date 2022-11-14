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10:00, 14 ноября 2022 года В Ливнах досрочно благоустроена еще одна дворовая территория Более 1 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено на благоустройство дворовой территории на ул. Октябрьской, д. № 5б





В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ по второму этапу был запланирован на период с 15 марта по 4 августа 2023 года. В связи с дополнительным выделением денежных средств из Дорожного фонда Орловской области появилась возможность сдать объект в текущем году. Проведен ремонт покрытия дворового проезда из асфальтобетона. Установлены урны, скамейки, полусфера. Смонтированы светильники. Как сообщает «Ливенская газета», специалистами КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведен лабораторный контроль используемых дорожно-строительных материалов (щебень, асфальтобетон). Выдано положительное заключение лабораторных испытаний образцов. Срок гарантии качества составляет 4 года на все виды работ.





Александра Бахтина





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