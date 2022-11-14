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9:45, 14 ноября 2022 года Фестиваль "Альма Матер" В Орловском Государственном Институте Культуры прошел фестиваль "Альма Мастер". В его рамках коллектив из Старого Оскола представил иммерсивный спектакль-мотивацию "Не умирай".





Работа о том, что надо стремиться слышать и слушать себя. Учиться жить с собой в мире, чтобы развиваться дальше, двигаться вперёд. И тогда будешь жить по-настоящему.





Александра Бахтина





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