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10:02, 14 ноября 2022 года В храмах Орловской епархии молятся о воинах и о России По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона уже полтора месяца в храмах Орловской епархии совершаются молебны о российских воинах и мире на Руси.





Богослужения с чтением акафистов проходят в удобное для прихожан время.

Сообщает Орловская митрополия.





Александра Бахтина





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