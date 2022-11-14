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10:30, 14 ноября 2022 года На малышей в детском саду Орла надели форму кадетов МЧС 26 воспитанников сада №47 посвятили в отряд «Орлята»





Еще 26 малышей из Орла надели форму кадетов МЧС. Воспитанников детского сада №47 посвятили в отряд «Орлята».



Кадетское движение в регионе существует уже 20 лет, причем участвуют в нем не только школьники, но и детсадовцы. Дошкольников обучают азам безопасного поведения.



- После клятвы малышам вручили береты кадетов, а выпускница кадетского класса школы № 2 г. Орла вручила командиру отряда «Орлята» знамя. Таким образом, ещё 26 юных орловцев встали на интересный путь познания основ безопасного поведения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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