Главная » Новости



11:00, 14 ноября 2022 года Куда пожаловаться в Орле на работу такси: открыта горячая линия Роспотребнадзор с 14 ноября проводит консультации для жителей области





С 14 ноября в Орловской области работает горячая линия по которой можно задать вопросы касательно работы такси и каршеринга. Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона.



Орловцы, которые столкнулись с какими-то проблемами, пользуясь такси, могут узнать о механизмах защит прав потребителей.



Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 по телефонам «горячих линий» 8 (4862) 41 52 52; 42 26 59.



Работать линия будет до 25 ноября.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2