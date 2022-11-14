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11:30, 14 ноября 2022 года

На Колхозной в Орле при пожаре погиб пожилой мужчина

Деревянный дом полыхал 13 ноября


Пожар с трагическими последствиями случился в Орле в минувшее воскресенье, 13 ноября. Жилой дом горел на Колхозной улице, погиб пожилой мужчина.

Возгорание в деревянном доме на две квартиры произошло в вечернее время, спасателям сигнал о нем поступил в шестом часу. К тому моменту, как пожарные бригады прибыли на место, постройка горела изнутри, огонь грозил перекинуться на жилье соседей. В итоге силами сотрудников трех пожарных частей удалось утихомирить пламя. Однако в выгоревшем помещении было обнаружено тело мужчины 66-ти лет. 

Пока что причина, по которой произошло ЧП с летальным исходом не ясна. В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области сообщили, что ее устанавливают специалисты.


Ольга СУПОНЕВА
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