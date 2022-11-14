Орловские шашисты покорили Брянск

Семь наших спортсменов стали призерами всероссийских соревнований

В Брянской области состоялись соревнования по шашкам «Наши надежды», имеющие статус всероссийских. В турнире приняли участие 72 спортсмена из 8 регионов. Орловскую область представили 16 человек. В нашей копилке семь медалей: две золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.



В категории девушки до 17 лет заняла второе место Анастасия Булавинцева, в категории девушки до 14 лет золото досталось Ирине Коноплевой. Среди девочек до 9 лет сразу три победы: третье место у Светланы Фоменкиной, второе у Марии Микляевой, первое у Дарьи Колотовкиной.

Есть победители и среди парней. В категории мальчики до 11 лет второе место завоевал Егор Соловьев, а среди мальчиков до 9 лет серебро досталось Артему Комкову.



