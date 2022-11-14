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12:38, 14 ноября 2022 года Конкурс-фестиваль «Счастливый билет» в Орле Юных орловцев приглашают принять участие в конкурсе-фестивале «Счастливый билет»





Приём заявок на V Открытый фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет» стартует уже сегодня и продлится до 22 ноября. Принять участие в ярком мероприятии, расширить свои возможности, границы и представление о прекрасном приглашаются детские и юношеские самодеятельные театральные коллективы, кукольные театры, детские сады, а также объединения, в которых занимаются ребята с особенностями развития.





Александра Бахтина





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