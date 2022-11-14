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13:30, 14 ноября 2022 года

В Орле комиссия оценит ремонт улицы Горького и Карачевского шоссе

В их обновление вложили миллионы рублей


В Орле в ближайшее время комиссии предстоит оценить ремонт улицы Максима Горького и Карачевского шоссе. Работы здесь, которые велись в рамках национального проекта, практически завершены.

Такая информация сегодня прозвучала на совещании в обладминистрации. 

Готовится к сдаче объект по улице Максима Горького протяженностью 2,3 км, его стоимость составила 98,2 млн рублей. Еще на одном объекте нацпроекта «БКД» − Карачевском шоссе  протяженностью 2 км − ведутся работы по восстановлению дождеприемных колодцев. Стоимость объекта составляет 169,6 млн рублей, его сдача запланирована на 16 ноября, - рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Еще одну улицу сдали раньше: речь идет о Ломоносова. В порядок ее приводили также в рамках национального проекта. 







Ольга СУПОНЕВА
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