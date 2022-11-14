В Орле комиссия оценит ремонт улицы Горького и Карачевского шоссе

В их обновление вложили миллионы рублей

В Орле в ближайшее время комиссии предстоит оценить ремонт улицы Максима Горького и Карачевского шоссе. Работы здесь, которые велись в рамках национального проекта, практически завершены.



Такая информация сегодня прозвучала на совещании в обладминистрации.



- Готовится к сдаче объект по улице Максима Горького протяженностью 2,3 км, его стоимость составила 98,2 млн рублей. Еще на одном объекте нацпроекта «БКД» − Карачевском шоссе протяженностью 2 км − ведутся работы по восстановлению дождеприемных колодцев. Стоимость объекта составляет 169,6 млн рублей, его сдача запланирована на 16 ноября, - рассказали в пресс-службе регионального Правительства.





Еще одну улицу сдали раньше: речь идет о Ломоносова. В порядок ее приводили также в рамках национального проекта.









