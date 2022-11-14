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12:45, 14 ноября 2022 года Пожарная безопасность в многодетных семьях В Покровском районе инспекторы и работники социальной защиты, сельских поселений проводит инструктаж по недопущению пожаров в жилых домах.





Пожаробезопасное состояние мест проживания многодетных семей находится на особом контроле. Основная цель таких мероприятий – обучение мерам пожарной безопасности в быту. А также формирование ответственного отношения к вопросам своей безопасности и окружающих. Проводится обследование газового и печного оборудования, электропроводки, бытовых электроприборов – в поле зрения инспекторов были все аспекты, которые влияют на пожарную безопасности. Ведь по статистике основной причиной пожаров в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем, а также несоблюдение элементарных правил безопасности при пользовании электрооборудования.







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