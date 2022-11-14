В техникумы и колледжи Орловской области зачислены 16 молодых людей из Украины

Ребята поступили на первый курс

16 молодых людей из Украины поступили в колледжи и техникумы Орловской области. Ребята, вынужденно покинувших территорию страны, зачислили на первый курс.



Как

рассказал

Владимир Агибалов, заместитель руководителя Департамента образования Орловской обл асти, в учебных заведениях студентам оказывают всю необходимую помощь с документами или покупкой учебников, одежды.







