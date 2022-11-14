Орловцы примут участие в акции «Фронтовая открытка»

Акция, которая пройдет 5 декабря, юные орловцы подготовят новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим сейчас боевые задачи

Детские послания были переданы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.

В преддверии Нового года 5 декабря 2022 года планируется провести Всероссийскую молодежную акцию "Фронтовая открытка", в ходе которой школьники и студенты подготовят новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

К участию в акции приглашаются школьники, воспитанники детских домов, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений.



Сообщает Правительство Орловской области.

Фото: Правительство Орловской области.