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13:44, 14 ноября 2022 года
Орловцы примут участие в акции «Фронтовая открытка»Акция, которая пройдет 5 декабря, юные орловцы подготовят новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим сейчас боевые задачи
Министерство обороны России, которое является организатором данной акции, уже проводило 17 октября Всероссийскую акцию "Письмо солдату", в которой приняли участие все субъекты страны, в том числе и Орловская область.
Детские послания были переданы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.
В преддверии Нового года 5 декабря 2022 года планируется провести Всероссийскую молодежную акцию "Фронтовая открытка", в ходе которой школьники и студенты подготовят новогодние поздравления военнослужащим, выполняющим боевые задачи.
К участию в акции приглашаются школьники, воспитанники детских домов, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений.
Сообщает Правительство Орловской области.
Фото: Правительство Орловской области.
Александра Бахтина