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15:00, 14 ноября 2022 года Хоккеисты ОрелГУ набрали первые очки в Чемпионате Студенческой хоккейной лиги Наша команда провела два матча на выезде в Смоленске





12 и 13 ноября хоккеисты ОГУ провели два выездных календарных матча Чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Первая встреча с коллективом Смоленской государственной академии спорта завершилась со счетом 4:3 в пользу орловских хоккеистов. Для выявления победителя в этой игре потребовался овертайм.Вторая встреча осталась за хозяевами – итог матча 8:3 в пользу смолян. В итоге наша команда с активом 2 балла пока замыкает турнирную таблицу зоны «Центр» Чемпионата СХЛ.



Следующие игры состоятся 19 и 20 ноября в Казани с коллективом ПГУФКСиТ (Академии спорта).





Анастасия Дорохова





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