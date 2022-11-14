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15:19, 14 ноября 2022 года В Орле продолжают строить футбольный манеж Уже на 100% выполнены работы по устройству пристраиваемого четырехэтажного административного корпуса





Сдать объект планируют в 2023 году. Сейчас электротехнические работы выполнены на 70 %, на 60% готова система ливневой канализации. На 80 % завершено обустройство хозяйственно-бытовой канализационной сети. Уже начаты работы по монтажу лестничных блоков, осуществляется монтаж металлоконструкций будущего манежа. Есть в этой стройке и своя изюминка: впервые в Орловской области изготовлена ферма размером 54 метра. Такая система позволит полностью перекрыть будущее здание манежа без дополнительных опор.





Александра Бахтина





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