В Орле пересчитали безработных

В Орловском росстате подвели итоги выборочного обследования рабочей силы. Расчеты делались за период с июля по сентябрь. Так каждый квартал специалисты дают точную оценку сколько человек трудятся в нашей области .

348 тысяч человек - по подсчетам это те, кто может работать, из них занятые 336 тысяч , безработные - 12 с половиной тысяч. По уровням в процентах почти 55 имеют стабильную работу и официально трудоустроены, без какой либо работы остается 3,6 процента граждан.