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15:13, 14 ноября 2022 года Стало известно, могут ли выплаты мобилизованным орловцам по ошибке прийти их тезкам А также могут ли приставы списать с "двойников" долги





Стало ли известно, могут ли выплаты, назначенные мобилизованным орловцам, по ошибке уйти другому человеку, а также могут ли списать сних долги. Например, если у того точно такие же имя, фамилия и отчество. Ситуацию нам разъяснили в УФССП.



- В текущем году вступил в силу закон, который определил в качестве обязательного требования в любом исполнительном документе указание индивидуального идентификатора, которым является либо СНИЛС, либо паспорт. Эти и иные идентификаторы, при их указании, исключают возможность ошибочной идентификации гражданина, - рассказала Татьяна Аксютина, заместитель руководителя Управления ФССП России по Орловской области.



То же самое касается и долгов - случаев обращения в ведомство с начала частичной мобилизации не было.







Ольга СУПОНЕВА





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